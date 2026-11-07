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Politică

Armata SUA a promis 20 de milioane de dolari și scoaterea din țară oricărui iranian care îi dă această informație

c Scris de cristian anton
Armata SUA a promis 20 de milioane de dolari și scoaterea din țară oricărui iranian care îi dă această informație
Aosom
Armata americană a anunţat vineri că oferă o recompensă de 20 de milioane de dolari „şi o posibilă relocare” oricărei persoane care îi furnizează informaţii despre programul nuclear iranian, scrie AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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