 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Armenia vrea în UE: Erevanul iese de pe orbita Rusiei

g Scris de george traicu
Armenia vrea în UE: Erevanul iese de pe orbita Rusiei
Aosom
Premierul armean Nikol Paşinian a anunţat joi că ţara sa îşi va prezenta candidatura la aderarea la Uniunea Europeană până în 2028, o dorinţă care a provocat fricţiuni între această ţară din Caucaz şi Rusia.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech