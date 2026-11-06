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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Armenia vrea relaţii diplomatice cu Turcia. „Sunt încrezător”

v Scris de viorela marin
Armenia vrea relaţii diplomatice cu Turcia. „Sunt încrezător”
Aosom
Armenia este încrezătoare că va stabili în curând relaţii diplomatice cu Turcia, a declarat vineri premierul armean Nikol Paşinian, conform EFE și Agerpres. „Armenia şi Turcia nu au stabilit încă relaţii diplomatice, dar sunt încrezător că o vor face în viitorul apropiat, odată cu recunoaşterea reciprocă a integrităţii teritoriale, suveranităţii şi frontierelor fiecărei ţări”, a …

Sursa: Hotnews

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