Armenia vrea relaţii diplomatice cu Turcia. „Sunt încrezător”

Armenia este încrezătoare că va stabili în curând relaţii diplomatice cu Turcia, a declarat vineri premierul armean Nikol Paşinian, conform EFE și Agerpres. „Armenia şi Turcia nu au stabilit încă relaţii diplomatice, dar sunt încrezător că o vor face în viitorul apropiat, odată cu recunoaşterea reciprocă a integrităţii teritoriale, suveranităţii şi frontierelor fiecărei ţări”, a …

Distribuie: Facebook Instagram