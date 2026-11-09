„Asia Express” 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze se transformă într-un coșmar pentru cele trei echipe

După două luni de aventură și mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii, cele trei echipe rămase în competiție au intrat aseară în etapa finală Asia Express, luptând pentru un loc în Marea Finală. Prima zi a cursei le-a purtat într-un sat tradițional din China, cunoscut drept Satul Mătăsii, unde concurenții au descoperit întregul proces de obținere a prețiosului material, de la creșterea viermilor de mătase până la prelucrarea coconilor, sub îndrumarea unei familii de meșteri.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗