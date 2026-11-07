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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

ASTĂZI 7 NOIEMBRIE SUNT “MOȘII DE TOAMNĂ” 2026. CÂND ARE LOC SÂMBĂTA MORȚILOR ȘI CE SE PUNE ÎN PACHETELE DE POMANĂ

i Scris de iulian gavriluta
ASTĂZI 7 NOIEMBRIE SUNT “MOȘII DE TOAMNĂ” 2026. CÂND ARE LOC SÂMBĂTA MORȚILOR ȘI CE SE PUNE ÎN PACHETELE DE POMANĂ
Aosom
Moșii de toamnă sunt prăznuiți în 2026 sâmbătă, 7 noiembrie, zi dedicată în tradiția ortodoxă pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Este una dintre zilele importante din calendarul bisericesc în care credincioșii se roagă pentru sufletele celor adormiți și duc la biserică daruri pentru a fi binecuvântate și oferite apoi de pomană. Sâmbăta Morților este […]

Sursa: News Buzau

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