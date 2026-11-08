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Politică

Atac armat în Cracovia. Filmul intervenţiei poliţiei poloneze. De la primul apel de urgenţă până la sosirea poliţiei au trecut 2 minute

f Scris de florin răvdan
Atac armat în Cracovia. Filmul intervenţiei poliţiei poloneze. De la primul apel de urgenţă până la sosirea poliţiei au trecut 2 minute
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Poliţia poloneză a dat publicităţii firul intervenţiei în atacul armat din Cracovia, minut cu minut. Conform acestora, de la primul apel de urgenţă şi până la sosirea primului echipaj au trecut 2 minute.

Sursa: Dcnews

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