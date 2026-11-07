Atac asupra infrastructurii civile pregătit de Putin, susține Zelenski: „Dispunem de informații”

Volodimir Zelenski a declarat vineri, 6 noiembrie, că deține „informații” în legătură cu pregătirea unui atac rusesc care ar urma să vizeze infrastructuri civile și energetice, precum poduri, în condițiile în care o întâlnire între Ucraina, Statele Unite și Rusia urmează să aibă loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, conform AFP.

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