 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Atac cu drone ucrainene la Marea Baltică! Portul utilizat de 'flota fantomă' a Rusiei este în flăcări

d Scris de daniel mihai dragomir
Atac cu drone ucrainene la Marea Baltică! Portul utilizat de 'flota fantomă' a Rusiei este în flăcări
Aosom
Portul Ust-Luga din Rusia, utilizat de flota fantomă pentru exportul de petrol, a fost vizat de un atac masiv cu drone ucrainene.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech