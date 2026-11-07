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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Atac cu rachete balistice asupra Kievului, la câteva ore după avertismentul lui Zelenski. Primarul Klitschko: „Situația e extrem de dificilă”

g Scris de george sîrbu
Atac cu rachete balistice asupra Kievului, la câteva ore după avertismentul lui Zelenski. Primarul Klitschko: „Situația e extrem de dificilă”
Aosom
Rusia a atacat cu rachete balistice capitala ucraineană Kiev peste noapte, care a avut efecte majore asupra serviciilor de furnizare de electricitate și apă. Mai mulți oameni au fost răniți, un pod a fost închis după ce a fost lovit, și au izbucnit mai multe incendii, potrivit oficialilor citați de Reuters și Ukrainska Pravda și …

Sursa: Hotnews

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