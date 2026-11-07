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Politică

Atac rusesc cu rachete nord-coreene asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Zelenski cere mai multe interceptoare

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Atac rusesc cu rachete nord-coreene asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Zelenski cere mai multe interceptoare
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Rusia a folosit rachete balistice nord-coreene într-un atac asupra unei instalații energetice strategice din Ucraina, în cadrul unui bombardament care a vizat Kievul și regiunea înconjurătoare cu 36 de rachete, a anunțat sâmbătă Volodimir Zelenski.

Sursa: Mediafax Ro

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