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Politică

Atac rusesc masiv asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone. Kievul, lovit în apropierea infrastructurii energetice

o Scris de oana ababei
Atac rusesc masiv asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone. Kievul, lovit în apropierea infrastructurii energetice
Aosom
Rusia a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 spre 7 noiembrie, un nou atac asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone. Regiunile Kiev, Dnipropetrovsk și Cernihiv au fost vizate, iar bombardamentele au provocat pagube.

Sursa: Adevarul

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