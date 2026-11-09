Atacul armat din Cracovia. Care au fost primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, după ce a ieșit din comă

Premierul polonez Donald Tusk a dezvăluit, luni, care au fost primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți în atacul armat din Cracovia, după ce a ieșit din comă. „Momente ca acestea ne redau încrederea în umanitate”, a spus Tusk.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗