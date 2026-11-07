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Politică

Atacul armat din Cracovia. MAE, în contact cu autoritățile poloneze pentru a verifica dacă printre victime se află și cetățeni români

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Atacul armat din Cracovia. MAE, în contact cu autoritățile poloneze pentru a verifica dacă printre victime se află și cetățeni români
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Autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victimele atacului armat produs sâmbătă în centrul orașului Cracovia, iar Ambasada României continuă demersurile pentru obținerea unor informații oficiale, anunță MAE.

Sursa: Mediafax Ro

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