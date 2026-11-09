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Politică

Atacurile cu drone o aduc pe Ursula von der Leyen la București. Agenda vizitei europene pe Flancul Estic

s Scris de stefan lupu
Atacurile cu drone o aduc pe Ursula von der Leyen la București. Agenda vizitei europene pe Flancul Estic
Aosom
Ursula von der Leyen, efectuează luni o vizită oficială la București. Ea are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Deplasarea diplomatică răspunde direct valului de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din zona Mării Negre. The post Atacurile cu drone o aduc pe Ursula von der Leyen la București. Agenda vizitei europene pe Flancul Estic appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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