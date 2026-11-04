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Politică

Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică. Ce măsuri ia România

e Scris de ema stoica
Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică. Ce măsuri ia România
Aosom
Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și dronele care ajung în apropierea sau pe teritoriul României arată că efectele războiului din Ucraina se resimt tot mai puternic la granița țării noastre. În ultimele săptămâni, mai multe nave au fost lovite sau scufundate în apropierea coastelor României și Bulgariei, iar NATO a anunțat suplimentarea supravegherii și a capabilităților militare în regiune.

Sursa: Digi24

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