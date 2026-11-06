 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre continuă: Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit avertizări RO-Alert

g Scris de george traicu
Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre continuă: Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit avertizări RO-Alert
Aosom
Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre continuă. Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit avertizări RO-Alert însă nu au fost semnalate pătrunderi în spațiul aerian național, anunță MApN.„În noaptea de 5 spre 6 no...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech