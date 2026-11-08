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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Atacurile Rusiei au lăsat peste 850.000 de persoane fără electricitate în Ucraina. Zelenski anunță amploarea bombardamentelor din ultima săptămână

m Scris de maria ţaga
Atacurile Rusiei au lăsat peste 850.000 de persoane fără electricitate în Ucraina. Zelenski anunță amploarea bombardamentelor din ultima săptămână
Aosom
Atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean au provocat noi întreruperi masive de electricitate. Peste 850.000 de consumatori din regiunile Dnipropetrovsk și Harkov au fost afectați de bombardamentele desfășurate în timpul nopții.

Sursa: Adevarul

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