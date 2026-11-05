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Politică

Atenție! Albanezii nu vin la Craiova să culeagă praz. Egnatia, două remize cu echipe din Danemarca

a Scris de adi munteanu
Atenție! Albanezii nu vin la Craiova să culeagă praz. Egnatia, două remize cu echipe din Danemarca
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Universitatea Craiova are în față unul dintre cele mai importante meciuri ale toamnei europene.

Sursa: Jurnalul Ro

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