Atenție dacă pleci în Spania! MAE avertizează că o grevă generală de 24 de ore poate bloca mâine țara

Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii aflați în Spania sau care intenționează să călătorească acolo că, pe 11 noiembrie, este anunțată o grevă generală națională. Sunt posibile perturbări în transportul public, feroviar și aerian.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗