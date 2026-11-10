 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Atenție dacă pleci în Spania! MAE avertizează că o grevă generală de 24 de ore poate bloca mâine țara

r Scris de redacția jurnalul
Atenție dacă pleci în Spania! MAE avertizează că o grevă generală de 24 de ore poate bloca mâine țara
Aosom
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii aflați în Spania sau care intenționează să călătorească acolo că, pe 11 noiembrie, este anunțată o grevă generală națională. Sunt posibile perturbări în transportul public, feroviar și aerian.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech