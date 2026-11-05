ATENȚIE ȘOFERI! În luna noiembrie 2026, polițiștii rutieri desfășoară în județul Buzău activități preventive și controale specifice în trafic

În trafic, debutul sezonului rece se caracterizează prin reducerea aderenței părții carosabile, creșterea distanței de frânare și diminuarea vizibilității. Astfel, participanții la trafic trebuie să se adapteze stilul de conducere la noile condiții de circulație prin reducerea vitezei, prin păstrarea unei distanțe corespunzătoare între vehicule, prin anticiparea situațiilor de risc și, de asmenea, prin asigurarea […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗