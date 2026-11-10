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Politică

Atenționare transmisă de MAE pentru românii care vor să călătorească în Portugalia. Cod roșu de vânt puternic și precipitații

a Scris de andreea ignat
Atenționare transmisă de MAE pentru românii care vor să călătorească în Portugalia. Cod roșu de vânt puternic și precipitații
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MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia cu privire la faptul că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a emis, pentru miercuri, o avertizare meteteorologică.

Sursa: Stirile Pro.tv

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