Atenționare transmisă de MAE pentru românii care vor să călătorească în Portugalia. Cod roșu de vânt puternic și precipitații
Sursa: Stirile Pro.tvCitește mai departe la sursa originală
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