 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Au început lucrările la o fabrică de rachete polono-sud-coreeană de 460 milioane de euro

c Scris de catalina apostoiu
Au început lucrările la o fabrică de rachete polono-sud-coreeană de 460 milioane de euro
Aosom
Polonia a început construcţia unei fabrici în valoare de 460 milioane de euro în oraşul Gorzow Wielkopolski, din vestul ţării, care va produce rachete ghidate pentru forţele sale armate, potrivit presei poloneze.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech