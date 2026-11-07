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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Au început târgurile de toamnă. Își reintră în drepturi sarmaua, unitatea de măsură a iubirii în România

a Scris de adriana stere
Au început târgurile de toamnă. Își reintră în drepturi sarmaua, unitatea de măsură a iubirii în România
Aosom
Plăcinte cu dovleac și gutui, găluște cu prune, magiun și zeci de feluri de compoturi, zacuscă și murături colorate au plecat spre cămările bucureștenilor de la târgurile de toamnă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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