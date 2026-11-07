Doi români, unul de 35 de ani și celălalt de 27 de ani, au fost reținuți în Rzeszów, Polonia, după ce au închiriat un Mercedes [...] Articolul Au închiriat o mașină de lux și n-au mai returnat-o a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗