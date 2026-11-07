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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Au închiriat o mașină de lux și n-au mai returnat-o

d Scris de denisa grega
Au închiriat o mașină de lux și n-au mai returnat-o
Aosom
Doi români, unul de 35 de ani și celălalt de 27 de ani, au fost reținuți în Rzeszów, Polonia, după ce au închiriat un Mercedes [...] Articolul Au închiriat o mașină de lux și n-au mai returnat-o a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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