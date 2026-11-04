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Politică

Au plătit vacanțe în Grecia și Turcia, dar au rămas fără cazare: turiști păcăliți cu 165.000 de lei de patroana unei agenții de turism din București

c Scris de cornelia mazilu
Au plătit vacanțe în Grecia și Turcia, dar au rămas fără cazare: turiști păcăliți cu 165.000 de lei de patroana unei agenții de turism din București
Aosom
Patroana unei agenții de turism din București este cercetată pentru înșelăciune, după ce ar fi încasat bani de la 18 turiști pentru vacanțe în România și în străinătate, fără să le facă rezervările la unitățile de cazare.

Sursa: Adevarul

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