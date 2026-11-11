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Politică

Au pornit după infractorii din trafic și au dat de hoții de lemne

s Scris de silvia pugna
Au pornit după infractorii din trafic și au dat de hoții de lemne
Aosom
O acțiune în sistem integrat a polițiștilor clujeni a avut loc în data de 10 noiembrie pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de disciplină rutieră, prevenirea faptelor antisociale și combaterea transporturilor ilegale.

Sursa: Ziua De Cluj

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