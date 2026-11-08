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Politică

AUR a blocat în Senat tentativa USR și UDMR de subminare a autorității părintești! Drepturile părinților asupra propriilor copii rămân sfinte și protejate de Constituție

r Scris de radhananda
AUR a blocat în Senat tentativa USR și UDMR de subminare a autorității părintești! Drepturile părinților asupra propriilor copii rămân sfinte și protejate de Constituție
Aosom
Senatul a respins proiectul de lege prin care USR și UDMR au urmărit să slăbească autoritatea părintească și să permită intervenția psihologică asupra copiilor cu acordul unui singur părinte, ocolind decizia de familie. Grupul parlamentar AUR a votat

Sursa: Yoga Esoteric

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