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Politică

AUR acuză că Ciprian Ciucu refuză să autorizeze protestul pro Georgescu din Capitală

l Scris de loredana codruț
AUR acuză că Ciprian Ciucu refuză să autorizeze protestul pro Georgescu din Capitală
Aosom
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză că primarul general Ciprian Ciucu refuză să autorizeze protestul organizat de AUR pentru susținerea lui Călin Georgescu

Sursa: Stiri Pe Surse

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