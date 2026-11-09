AUR va încerca să depună o moțiune de cenzură dacă Guvernul își va angaja răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială. Anunțul a fost făcut luni, la Parlament, de Petrișor Peiu, liderul senatorilor formațiunii. Peiu consideră că o asemenea modificare trebuie dezbătută în procedură parlamentară obișnuită, nu adoptată prin asumarea răspunderii. În opinia sa, reforma nu are un […] Articolul AUR amenință Guvernul cu moțiunea de cenzură pe reforma administrativă apare prima dată în Ziar de Buzunar.

Sursa: Ziar De Buzunar Citește mai departe la sursa originală ↗