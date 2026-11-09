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Politică

AUR amenință Guvernul cu o moțiune de cenzură dacă își asumă răspunderea pentru reforma administrativă

o Scris de oana ababei
AUR amenință Guvernul cu o moțiune de cenzură dacă își asumă răspunderea pentru reforma administrativă
Aosom
AUR va încerca să depună o moțiune de cenzură dacă Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială, a anunțat luni liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.

Sursa: Adevarul

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