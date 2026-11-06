AUR: Cosmin Hristu – Declarație politică – România nu se dezvoltă cu navetiștii lăsați în gară!

Vorbim în fiecare zi despre autostrăzi pe care le vedem doar pe hârtie și despre digitalizare de fațadă a sistemului de transport, în timp ce România reală e lăsată pe peron sa astepte trenuri care nu mai sosesc in gara. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, vă spun direct

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗