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Politică

AUR: Cosmin Hristu – Declarație politică – România nu se dezvoltă cu navetiștii lăsați în gară!

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Cosmin Hristu – Declarație politică – România nu se dezvoltă cu navetiștii lăsați în gară!
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Vorbim în fiecare zi despre autostrăzi pe care le vedem doar pe hârtie și despre digitalizare de fațadă a sistemului de transport, în timp ce România reală e lăsată pe peron sa astepte trenuri care nu mai sosesc in gara. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, vă spun direct

Sursa: Ştiri Din România

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