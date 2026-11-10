 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

AUR îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Piețele financiare îl preocupă mai mult decât românii”. Cum răspunde partidul la afirmațiile președintelui despre Călin Georgescu

c Scris de cristina stancu
AUR îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Piețele financiare îl preocupă mai mult decât românii”. Cum răspunde partidul la afirmațiile președintelui despre Călin Georgescu
Aosom
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat marți seară la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, acuzându-l că acordă mai multă atenție atacurilor la adresa opoziției decât problemelor economice cu care se confruntă populația.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech