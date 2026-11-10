AUR îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Piețele financiare îl preocupă mai mult decât românii”. Cum răspunde partidul la afirmațiile președintelui despre Călin Georgescu

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat marți seară la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, acuzându-l că acordă mai multă atenție atacurilor la adresa opoziției decât problemelor economice cu care se confruntă populația.

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