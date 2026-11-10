AUR oferă sprijin necondiționat PNL și USR pentru doborârea Executivului Luca Niculescu. Peiu: "Exact cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, vom face și cu dumneavoastră"

Petrișor Peiu a provocat marți, 10 noiembrie, tabăra de centru-dreapta direct din plenul Parlamentului, oferind oficial voturile AUR pentru orice demers de demitere a cabinetului condus de Luca Niculescu. Mutarea liderului senatorilor AUR vine ca o replică directă la acuzațiile formulate de PNL și USR, care au reclamat existența unei coaliții subterane între social-democrați și formațiunea suveranistă. Disputele s-au aprins după ce ambele partide au validat în comisiile de ...

Distribuie: Facebook Instagram