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Politică

AUR și PSD preiau funcțiile PNL-USR la șefia TVR-ului și Radioului: Sorina Matei și Răzvan Dincă au obținut avize pozitive în comisiile parlamentare

i Scris de ionel dancu
AUR și PSD preiau funcțiile PNL-USR la șefia TVR-ului și Radioului: Sorina Matei și Răzvan Dincă au obținut avize pozitive în comisiile parlamentare
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Fosta jurnalistă Sorina Ruxandra Matei și fostul director SRR Răzvan Ioan Dincă au primit aviz favorabil pentru a preluat conducerile TVR și SRR.

Sursa: Stiri Pe Surse

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