AUR susține că nu este organizatorul protestului anunțat sâmbătă în Capitală. "Oamenii vor să vină, îi vom ajuta dacă își doresc"

Purtătorul de cuvânt al AUR, Cristina Dumitrescu, a declarat luni, 9 noiembrie, că partidul nu este organizatorul protestului anunțat sâmbătă în Capitală, ci două persoane fizice, ea arătând că AUR promovează, oamenii vor să vină, îi vor ajuta să vină dacă își doresc, dar nu organizează. Ea a mai spus că este un abuz de putere, pentru că inițial se primise o autorizație pentru acest protest, dar ea a fost declinată chiar de către primarul Ciprian Ciucu.

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