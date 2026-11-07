AUR: Tiberiu Barstan – Declarație politică – Prima de carieră didactică nu trebuie să rămână doar o promisiune pe hârtie

Astăzi aduc în atenția Parlamentului o problemă care afectează direct cadrele didactice și personalul didactic auxiliar: neacordarea primei de carieră didactică aferente anului școlar și universitar 2025–2026. Vorbim despre oameni care își îndeplinesc responsabilitățile profesionale și contribuie, zi de zi, la formarea generațiilor viitoare. Aceștia au dreptul la respect, predictibilitate și seriozitate din

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗