Autoritățile din Spania cer suspendarea TikTok

Autoritățile din Spania au cerut suspendarea TikTok din cauza materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Solicitarea a ajuns la autoritatea de reglementare a datelor. „Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri”, a declarat ministrul spaniol pentru tineret.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗