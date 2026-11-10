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Politică

Autoritățile din Spania cer suspendarea TikTok

p Scris de petru mazilu
Autoritățile din Spania cer suspendarea TikTok
Aosom
Autoritățile din Spania au cerut suspendarea TikTok din cauza materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Solicitarea a ajuns la autoritatea de reglementare a datelor. „Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri”, a declarat ministrul spaniol pentru tineret.

Sursa: Mediafax Ro

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