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Politică

Autoritățile ruse vor să înroleze în armată aproape 200 de tineri reținuți în Moscova pentru că „tulburau” ordinea publică

i Scris de iulian bîrzoi
Autoritățile ruse vor să înroleze în armată aproape 200 de tineri reținuți în Moscova pentru că „tulburau” ordinea publică
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Autorităţile ruse au trimis citaţii de înrolare în armată majorităţii dintre cei aproape 200 de tineri reţinuţi sâmbătă seara în centrul Moscovei, potrivit relatărilor din presa locală de duminică, informează EFE.

Sursa: Digi24

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