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Politică

Avarie critică la Zaporojie! Decizia radicală cerută urgent de Kiev

d Scris de daniel mihai dragomir
Avarie critică la Zaporojie! Decizia radicală cerută urgent de Kiev
Aosom
Centrala nucleară Zaporojie a rămas din nou fără energie externă. Kievul acuză Rusia de șantaj nuclear și cere sancționarea urgentă a gigantului Rosatom.

Sursa: Stiri Pe Surse

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