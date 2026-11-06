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Avertisment pentru directorii de la companiile de stat. Luca Niculescu: „E nevoie de intervenție. Nu se justifică aceste sume” (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Avertisment pentru directorii de la companiile de stat. Luca Niculescu: „E nevoie de intervenție. Nu se justifică aceste sume” (Cotidianul)
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Premierul Luca Niculescu a anunțat o analiză a salariilor directorilor din companiile și (…)

Sursa: Ziar.com

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