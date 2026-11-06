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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Avertisment pentru românii care călătoresc în Suedia. Anunțul MAE

l Scris de loredana bancăș
Avertisment pentru românii care călătoresc în Suedia. Anunțul MAE
Aosom
Ministerul de Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Suediei că în perioada 12 noiembrie 2026 - 11 mai 2027 autorităţile suedeze vor institui controale la frontierele terestre.

Sursa: Digi24

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