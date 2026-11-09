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Politică

Avertizare de călătorie în Spania. O grevă generală va paraliza țara

p Scris de petru mazilu
Avertizare de călătorie în Spania. O grevă generală va paraliza țara
Aosom
Autoritățile române au emis o avertizare de călătorie privitoare la Spania. O grevă generală va paraliza țara, au transmis românii. Greva va fi miercuri.

Sursa: Mediafax Ro

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