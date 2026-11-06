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Politică

Avertizare RO-Alert în Tulcea. Autoritățile au intrat în alertă după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Avertizare RO-Alert în Tulcea. Autoritățile au intrat în alertă după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene (B1tv)
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Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, în (…)

Sursa: Ziar.com

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