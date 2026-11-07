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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Avocații Silvia Uscov și Adrian Toni Neacșu propun sancțiuni penale pentru manipularea alegerilor pe rețelele sociale. Studiu despre riscurile pentru democrație și libertatea de exprimare

f Scris de florin pușcaș
Avocații Silvia Uscov și Adrian Toni Neacșu propun sancțiuni penale pentru manipularea alegerilor pe rețelele sociale. Studiu despre riscurile pentru democrație și libertatea de exprimare
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Avocații Silvia Uscov și Adrian Toni Neacșu au realizat, în cadrul Sovereign Institute for Liberty & Justice, un amplu studiu privind manipularea digitală a alegerilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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