Într-un interviu, avocatul Michael Sanft a vorbit deschis despre apărarea lui Keffe D, afirmând că nu ar schimba nimic din strategia de apărare pe care a adoptat-o. The post Avocatul care l-a apărat pe criminalul lui Tupac a fost găsit mort appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗