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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Avocatul care l-a apărat pe criminalul lui Tupac a fost găsit mort

r Scris de redactia cotidianul
Avocatul care l-a apărat pe criminalul lui Tupac a fost găsit mort
Aosom
Într-un interviu, avocatul Michael Sanft a vorbit deschis despre apărarea lui Keffe D, afirmând că nu ar schimba nimic din strategia de apărare pe care a adoptat-o. The post Avocatul care l-a apărat pe criminalul lui Tupac a fost găsit mort appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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