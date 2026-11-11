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Politică

Azi e o dată specială: 11:11 - sau "Portalul îngerului" - 11 noiembrie e considerată una dintre cele mai decisive zile ale anului

e Scris de e-politic ro
Azi e o dată specială: 11:11 - sau "Portalul îngerului" - 11 noiembrie e considerată una dintre cele mai decisive zile ale anului
Aosom
Data de 11 noiembrie are o semnificație aparte pentru persoanele interesate de numerologie și spiritualitate. Repetarea numarului 11, atat in ziua lun

Sursa: Ziuanews.ro

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