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Politică

"Baba Vanga de România" vorbește cu Îngerul despre un Ales din Bucovina care va salva țara de rău în Al Treilea Război Mondial

e Scris de e-politic ro
"Baba Vanga de România" vorbește cu Îngerul despre un Ales din Bucovina care va salva țara de rău în Al Treilea Război Mondial
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Cartea „Cheia adevarului" este scrisa de Georgeta Florea și a fost publicata in jurul anului 2004-2005 la Editura Sfantul Gheorghe. Volumul face

Sursa: Ziuanews.ro

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