 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Balcoane închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării spune ce se întâmplă cu locatarii, după ce a semnat ordinul care permite sancțiuni

r Scris de redacția jurnalul
Balcoane închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării spune ce se întâmplă cu locatarii, după ce a semnat ordinul care permite sancțiuni
Aosom
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a încercat să calmeze spiritele după valul de îngrijorări provocat de ordinul prin care autoritățile locale pot sancționa construcțiile realizate fără autorizație la etajele blocurilor. Printr-o postare pe rețelele de socializare, oficialul a explicat cum va fi aplicat actul normativ, care îi vizează direct pe locatarii cu balcoane închise, dar fără acte în regulă.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech