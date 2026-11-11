Balcoane închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării spune ce se întâmplă cu locatarii, după ce a semnat ordinul care permite sancțiuni

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a încercat să calmeze spiritele după valul de îngrijorări provocat de ordinul prin care autoritățile locale pot sancționa construcțiile realizate fără autorizație la etajele blocurilor. Printr-o postare pe rețelele de socializare, oficialul a explicat cum va fi aplicat actul normativ, care îi vizează direct pe locatarii cu balcoane închise, dar fără acte în regulă.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗