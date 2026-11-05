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Politică

Balcoanele închise fără autorizație: Ce se întâmplă cu impozitul, amenzile și intrarea în legalitate? A fost emis un nou ordin de ministru

z Scris de ziar piatra neamț
Balcoanele închise fără autorizație: Ce se întâmplă cu impozitul, amenzile și intrarea în legalitate? A fost emis un nou ordin de ministru
Aosom
Închiderea fără autorizație a unui balcon nu duce la dublarea impozitului pe întregul apartament, iar proprietarii nu sunt obligați să plătească taxe de autorizare de zece ori mai mari. Acestea sunt principalele clarificări din ordinul semnat pe 5 noiembrie de ministrul dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, după confuziile provocate de aplicarea noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului […] Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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