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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Balcoanele închise la bloc: ce reguli se aplică de acum înainte. Anunțul ministrului Dezvoltării pentru proprietari

i Scris de iulian budusan
Balcoanele închise la bloc: ce reguli se aplică de acum înainte. Anunțul ministrului Dezvoltării pentru proprietari
Aosom
Controversele privind balcoanele închise au primit o explicație oficială. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat ce obligații au proprietarii care și-au modificat balcoanele în trecut și dacă aceștia trebuie să obțină noi autorizații.

Sursa: Realitatea

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